Зеленский повезет Байдену список украинских пленных в ОРДЛО и оккупированном Крыму, - Денисова
Президент Украины Владимир Зеленский повезет президенту США Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в оккупированном Крыму
Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, передает РБК-Украина.
Она отметила, что на встрече Зеленского и Байдена вопрос о пленных и пропавших без вести украинцах будет обсуждаться, включая их возвращение и обмен.
"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - отметила Денисова.
- Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с Джо Байденом должна была состояться 30 августа.
- 19 августа стало известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа.
- 29 августа в Белом доме заявили, что встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября.
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