Волна увольнений никоим образом не связана с какими-либо внутренними противостояниями.

Кирюша свою игру проиграл полностью (другого быть и не могло) и никому противостоять не может, никакой силой противостояния стать не сможет, разве что будет тихонько гадить ради мести, как это делал Богдан. И то только, если сложатся такие условия, потому что, по умолчанию, он будет сидеть тихо.

Тем более эта волна увольнений не связана с изменениями в голове Зеленского, с очищением или другой высокопарной риторикой.

Волна увольнений является результатом увольнения одного и повлекла за собой всю его личную структуру. То есть его, его схемы, его людей просто вычищают из власти.

Читайте также: Об Арестовиче и "видосике" с КамАЗом

И свидетельствует это лишь о том, что главным принципом построения власти Зеленского был и есть клановый принцип, не предполагавший профессионалов и адекватных людей, который построен на лояльности и распределении ресурсов между лояльными.

Ключевым признаком построения государственных механизмов на клановом принципе является то, что не сбежавший товарищ был "в теме". И зачищают сейчас персон, тянули схемы, а не сами схемы

И сейчас людей бывшего "своего", упавшего в "немилость", выбрасывают, как использованы... носки.

Читайте также: Нет хуже беды, чем "опытные проверенные кадры"

И ключевым признаком построения государственных механизмов на клановом принципе является то, что тот, кто не сбежал, был "в теме". И зачищают сейчас персон, тащивших схемы под наблюдением Кирюши, а не сами схемы.

Вот и вся их прекрасная страна, где вы все президенты.

И еще важным нюансом является то, что еще совсем недавно, несмотря на скандалы, Кирюша "был вхож".

И я буду очень сильно смеяться, когда выяснится, что главной причиной "немилости" стала покупка себе статуса "Человек года" и Большой Лидор в маленьких закомплесованных штанишках не смог пережить такого святотатства.

Источник.

Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.