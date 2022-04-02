Зеленский посоветовал клолаборантам и гауляйтерам готовиться в суд или производить прописку в Ростове

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Очень неумную первоапрельскую шутку кафиры сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти - чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначениями. их простое: ответственность за коллаборацию неотвратимая.Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный.Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена.Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-то в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами напрямую будут проблемы. Это последнее предупреждение", - подчеркнул глава государства.

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