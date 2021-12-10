Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему под Иловайском полковнику Пивоваренко
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском в 2014 году
Об этом говорится в указе №630/2021 на сайте президента.
"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в документе.
Звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Командир 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко погиб в августе 2014 при выходе из Иловайского котла.
- Напомним, 1 декабря Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.
- 7 декабря Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.71
- Актуальное
- Важное