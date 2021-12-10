Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему под Иловайском полковнику Пивоваренко

Об этом говорится в указе №630/2021 на сайте президента.



"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в документе.



Звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".



Командир 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко погиб в августе 2014 при выходе из Иловайского котла.

Напомним, 1 декабря Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

7 декабря Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку.