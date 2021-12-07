Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Петру Полицаку, который был защитником Донецкого аэропорта 2014-2015 годов
Об этом говорится в указе №620/2021 на сайте президента.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Полицака Петру Петровичу - солдату (посмертно)", - говорится в сообщении.
Справка: Петр Полицак - солдат ВСУ, один из "киборгов". Он погиб 20 января 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта.
- Напомним, 1 декабря Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.
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