Зеленский посмертно присвоил звание Героев Украины трем украинским военным

Об этом информируют на сайте главы государства.

Указом №655 президент Украины присвоил звание Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Сергею Барсукову - посмертно.

Указом №656 присвоено звание Герой Украины старшему солдату Сергею Жержевскому.

Также указом №657 звания Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" Владимир Зеленский присвоил посмертно майору Богдану Карватко.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", - говорится в сообщении.

Справка. Барсуков Сергей Игоревич – украинский военнослужащий, старший лейтенант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

Жержевский Сергей Александрович – старший солдат резерва, командир роты батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины. Жил в Кировоградской области.

В 2014 году участвовал в освобождении Попасной, Лисичанска и Курахова. В бою за Иловайск с побратимами попал в плен. 26 декабря 2014 года с еще 145 воинами был освобожден из плена.

В феврале 2022 года Сергей Жержевский присоединился к батальону "Свобода". Активно участвовал в освобождении города Ирпень, а также обороне города Рубежное и Северодонецка. Погиб 6 июня при обороне Северодонецка. Похоронен на Лесном кладбище в Киеве.

Карватко Богдан Владиславович – украинский военнослужащий, майор 1 БрОП Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны. Проходил военную службу в 1-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

В ходе российского вторжения в Украину в 2022 году защищал Киевщину, а затем восток Украины. Погиб 20 июня 2022 во время выполнения боевого задания в районе г. Лисичанска на Луганщине.