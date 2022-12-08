Об этом говорится в указах президента Украины №848 и №849 .

Начальнику Главного управления Нацполиции Черкасщины полковнику полиции Михаилу Куратченко посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение".

Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Пирожко награждены орденом "За мужество" ІІІ степени – "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга"

7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо погибли, еще четверо получили травмы.

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