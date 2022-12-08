Зеленский посмертно отметил четырех полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области
Четверо правоохранителей полиции Черкасчины, кторые погибли, подорвавшись на минах в Херсонской области, посмертно отмечены государственными наградами, одному из них присвоено звание Героя Украины
Об этом говорится в указах президента Украины №848 и №849 .
Начальнику Главного управления Нацполиции Черкасщины полковнику полиции Михаилу Куратченко посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение".
Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Пирожко награждены орденом "За мужество" ІІІ степени – "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга"
- 7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо погибли, еще четверо получили травмы.
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