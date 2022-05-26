Зеленский посмертно наградил военного и журналиста Александра Махова орденом "За мужество" III степени

Соответствующий указ президента Украины №366 опубликовали на сайте Офиса президента Украины .

Журналиста телеканалов "Украина" и "Украина 24" Александра Махова президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени. Сержант погиб на 36 году жизни в боях под Изюмом.

Александр Махов работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя.

В 2015 году мобилизовался, служил зенитщиком и пулеметчиком в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал в боевых действиях под Горловкой – в Зайцево и Майорске.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году снова ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет.

Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.

В Михайловском соборе столицы 9 мая простились с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.

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