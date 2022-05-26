Зеленский посмертно наградил военного и журналиста Александра Махова орденом "За мужество" III степени
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени наградили журналиста Александра Махова
Соответствующий указ президента Украины №366 опубликовали на сайте Офиса президента Украины .
Журналиста телеканалов "Украина" и "Украина 24" Александра Махова президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени. Сержант погиб на 36 году жизни в боях под Изюмом.
Александр Махов работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя.
В 2015 году мобилизовался, служил зенитщиком и пулеметчиком в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал в боевых действиях под Горловкой – в Зайцево и Майорске.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году снова ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
- Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет.
- Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
- В Михайловском соборе столицы 9 мая простились с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.
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