Об этом говорится в указе №86/2023, опубликованном на сайте Офиса президента.

Награда за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" была присуждена Янушу Шеремету и Кшиштофу Тилеру.

Орден "За мужество" был основан в Украине в 1996 году. Его можно присуждать указом президента иностранцам и лицам без гражданства.

Шеремета с позывным "Казаком" и Тилером воевали как добровольцы в составе Интернационального легиона. Шеремета, помимо прочего, был командиром взвода. О гибели обоих на войне в Украине стало известно в декабре 2022 года.