Зеленский посмертно наградил двух граждан Польши, воевавших в Интернациональном легионе
Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени двух граждан Польши, воевавших на стороне Украины против полномасштабной российской агрессии
Об этом говорится в указе №86/2023, опубликованном на сайте Офиса президента.
Награда за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" была присуждена Янушу Шеремету и Кшиштофу Тилеру.
Орден "За мужество" был основан в Украине в 1996 году. Его можно присуждать указом президента иностранцам и лицам без гражданства.
Шеремета с позывным "Казаком" и Тилером воевали как добровольцы в составе Интернационального легиона. Шеремета, помимо прочего, был командиром взвода. О гибели обоих на войне в Украине стало известно в декабре 2022 года.
- Накануне президент Дуда сообщил , что воины, которые в Польше учатся руководить "Леопардами", готовы в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками.
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