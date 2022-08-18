Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем: переговоры с РФ возможны только, если российские войска уйдут из Украины

Об этом пишет Общественное.

"Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины. Об этом он сказал после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове", - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 августа, президент Украины обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновую инициативу.

Впоследствии во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и министр инфраструктуры Александр Кубраков подписали меморандум об участии Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.

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