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Зеленский после встречи с дипломатами ЕС: цель – решение о переговорах для вступления, Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии

2 октября, 2023 понедельник
23:26
Общество

В понедельник, 2 октября, в Киеве состоялось выездное заседание Совета по иностранным делам Евросоюза - на нем присутствовали все министры иностранных дел стран-членов, представители Еврокомиссии, Верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Очень символический день: чувствуется, как именно будет выглядеть, что будет звучать, какие вопросы и как будут решаться, когда Украина полноправно присоединится к Евросоюзу. Очень продуктивная и содержательная встреча. Действительно в интересах всей Европы", - комментирует сегодняшнее заседание президент.

Он подчеркнул, что такой выездной формат работы этого Совета – это впервые за пределами Европейского Союза. Президент также отметил, что это только "формально вне границ", а присоединение Украины это "лишь вопрос времени"

"Поэтому фактически заседание состоялось уже в ЕС. Объективно, наша страна является лидером в защите именно тех основ, на которых держится европейское единство. Единство современной Европы, ценящей свободу людей и равенство наций, ценящей международное право", - добавил Зеленский.

Чиновники также обсудили полноправное присоединение Украины к ЕС.

"Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на решение о начале переговоров по членству. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы – семь рекомендаций Еврокомиссии. И очень важно, чтобы была аналогична готовность к политическому решению по Украине, по началу переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов", - добавил президент.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по вопросу немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

СМИ утверждают, что в октябре Европейская комиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной по членству в ЕС: европейские лидеры обсудят возможные промежуточные условия в декабре.

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Еврокомиссия
Владимир Зеленский
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