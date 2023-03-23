Зеленский после визита на Херсонщину: более 50 сел на свободной территории почти полностью разрушены оккупантом
Сегодня, 23 марта, Зеленский посетил освободившуюся часть Херсонщины и провел совещание по обороне, социальной ситуации, энергетике и вопросам восстановления
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
"Провел в Херсоне длительное совещание со всеми, кто отвечает за область: за оборону, за социальную ситуацию. Отдельно и внимательно рассмотрели энергетическую ситуацию, вопрос обновления.
Ситуация по безопасности: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем", - отметил президент.
Также он рассказал, что сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею.
"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим".
На совещании говорилось, что на свободной территории Херсонщины более 50 деревень почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% домов в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает:
"Сегодня был в одном из самых больших таких сел - Посад-Покровском. Когда-то одном из самых больших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди самых больших - сделаем все для восстановления наших территорий".
Президент выразил благодарность всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу, всем, кто помогает нашим воинам:
"Особенно хочу поблагодарить каждого и каждой, кто вовлечен в разминирование. Это приятно видеть, когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины снова обрабатываются, снова живут. Конечно, сейчас таких земель еще немного, и работы для наших саперов и пиротехников еще хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить".
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