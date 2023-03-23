Об этом он сообщил в вечернем обращении.

"Провел в Херсоне длительное совещание со всеми, кто отвечает за область: за оборону, за социальную ситуацию. Отдельно и внимательно рассмотрели энергетическую ситуацию, вопрос обновления.

Ситуация по безопасности: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем", - отметил президент.

Также он рассказал, что сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею.

"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим".

На совещании говорилось, что на свободной территории Херсонщины более 50 деревень почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% домов в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает:

"Сегодня был в одном из самых больших таких сел - Посад-Покровском. Когда-то одном из самых больших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди самых больших - сделаем все для восстановления наших территорий".

Президент выразил благодарность всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу, всем, кто помогает нашим воинам:

"Особенно хочу поблагодарить каждого и каждой, кто вовлечен в разминирование. Это приятно видеть, когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины снова обрабатываются, снова живут. Конечно, сейчас таких земель еще немного, и работы для наших саперов и пиротехников еще хватает... Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить".