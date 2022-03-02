Зеленский после переговоров с Мишелем: ожидаем положительных сигналов относительно членства в ЕС
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"На постоянной связи с нашим надежным другом Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем положительные сигналы относительно членства Украины", - сообщил президент.
- Напомним, 28 февраля Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Украина станет членом ЕС .
- 28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное