Зеленский после переговоров с Мишелем: ожидаем положительных сигналов относительно членства в ЕС

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"На постоянной связи с нашим надежным другом Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем положительные сигналы относительно членства Украины", - сообщил президент.

