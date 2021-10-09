Зеленский после критики со стороны США отреагировал на задержку с избранием руководителя САП
Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ускорить работу
Об этом Зеленский написал в twitter.
Это произошло после того, как 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов, а в посольстве США в Украине призвали возобновить работу по избранию руководителя САП.
«Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал Зеленский.
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