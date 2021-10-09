Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Зеленский после критики со стороны США отреагировал на задержку с избранием руководителя САП

Зеленский после критики со стороны США отреагировал на задержку с избранием руководителя САП

9 октября, 2021 суббота
15:55
Общество Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ускорить работу

Об этом Зеленский написал в twitter.

Это произошло после того, как 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов, а в посольстве США в Украине призвали возобновить работу по избранию руководителя САП.

«Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Специализированная антикоррупционная прокуратура
САП
Читайте также:
8 октября, 2021 пятница
В центре Киева полиция с потасовкой отобрала баннер у активистов, которые требовали ввести санкции СНБО против Коломойского
підводний човен
8 октября, 2021 пятница
Подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом
Дмитро Разумков
title.author
7 октября, 2021 четверг
Виталий Портников: Будет узурпация и будет крах
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.48
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
9 октября
18:25
Инфографика
Финляндия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2022
18:20
В Ливане из-за блэкаута 6,8 млн человек остались без электроэнергии
17:51
ЧМ-2022: Босния и Герцеговина победила Казахстан и опередила Украину
17:43
Финляндия - Украина: стартовые составы команд
17:26
Украинские десантники провели учения в зоне ООС
9 октября на фронте: российские оккупанты трижды нарушили режим "тишины"
17:10
В Киеве произошло ДТП с участием грузовика, легкового авто и микроавтобуса, на Братиславской образовалась огромная пробка
16:52
Хотинская крепость
9 октября в истории: Хотинский мир, псевдоотряды УПА от НКВД и первый сеанс Кашпировского на ТВ
16:38
В Грузии из-за обрушения дома в Батуми объявили общенациональный траур
16:17
Фьюри перед боем против Уайлдера записал обращение к Усику
15:44
Обновлено
Деонтей Уайлдер
Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя в супертяжелом весе
15:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах
15:12
Фьюри - Уайлдер: боксеры показали рекордный вес на взвешивании перед боем
14:53
"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку
14:23
Для общенациональной забастовки в Беларуси нужно 138 тыс. участников - активисты на встрече с Тихановською
14:00
В России от поддельного алкоголя одновременно умерли 26 человек
13:35
Илья Кива
Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения
13:18
Сексолог Святослава Федорец заявляет, что ее травят за текст о подростках и ЛГБТ
13:00
Оккупанты наказывают крымчан за украинские лекарства
12:43
На Покров назначено 15 дополнительных поездов
12:22
За сутки пограничники Польши остановили 553 нелегалов с территории Беларуси
12:00
Евгений Брагарь
"Пить из запечатанной бутылки, чай - в офисе, вареное яйцо в скорлупе". Нардеп Брагарь беспокоится, как не стать жертвой отравления
11:45
В Стамбуле и Анталии задержали киллеров спецслужб России
11:16
Нардеп Антон Поляков умер после ссоры со Скороход и пьянки в ресторане, - СМИ
10:53
Обрушение 5-этажки в Батуми: названа причина, есть спасенные
10:40
ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины перед матчем против Финляндии
10:24
В Верховной Раде образовалась коалиция "БДСМ", - Разумков
09:38
Адель похудела, встретила новую любовь и учится жить без смартфона
09:32
Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового - пресс служба "Европейской Солидарности"
09:19
Пандемия COVID в Украине вернулась к апрельскому уровню: 16 тыс. заражений, 250 смертей в сутки
09:00
Нуланд отправляется в Москву
08:36
Суд над Трухановым продолжится в понедельник
08:15
В Афганистане смертник-суннит взорвал мечеть шиитов
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: расписание квалификационных матчей и трансляций субботы
08:00
Лукашенко говорит белорусам как питаться: "Сахара насыпешь, водой побрызгаешь"
07:44
Одесская мехбригада вернулась домой с ротации
07:30
Инфографика
Уайлдер - Фьюри: Где и когда смотреть супербой соперников Усика
07:21
8 октября на фронте: 10 обстрелов неподалеку от 8 поселков и сел, русские тяжело ранили украинского воина
07:00
Финляндия - Украина: где и когда смотреть важный матч в квалификации ЧМ-2022
2021, пятница
8 октября
23:39
Германия на последних минутах спаслась от сенсационной ничьи в отборе на ЧМ-2022
23:18
Золотой мяч
Золотой мяч 2021: France Football назвал всех претендентов на награду
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV