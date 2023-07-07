Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом Чапутовой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июля, прибыл после Чехии в Словакию, где встретился с президентом Зузаной Чапутовой
Об этом 7 июля сообщает Офис президента.
О поездке в Словакию Владимир Зеленский сообщил 7 июля в telegram.
"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с Президентом Зузаной Чапутовой, Премьер-министром Людовитом Одором, Главой Национального Совета Борисом Колларом", - сообщил президент.
Кроме того, он отметил, что планирует обсудить конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и Формула мира, двустороннее сотрудничество и энергетическую безопасность.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию. В ходе его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины и сотрудничестве в сфере энергетики. Также парламент Болгарии проголосовал за членство Украины в НАТО и за поддержку украинской Формулы мира.
- После визита в Болгарию вечером 6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом речь шла о поддержке Украины, санкциях против России, противодействии роспропаганде и евроатлантическом пути Киева.
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