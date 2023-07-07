Об этом 7 июля сообщает Офис президента.

О поездке в Словакию Владимир Зеленский сообщил 7 июля в telegram.

"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с Президентом Зузаной Чапутовой, Премьер-министром Людовитом Одором, Главой Национального Совета Борисом Колларом", - сообщил президент.

Кроме того, он отметил, что планирует обсудить конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и Формула мира, двустороннее сотрудничество и энергетическую безопасность.