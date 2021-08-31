Зеленский посетит тихоокеанское побережье США в ходе госвизита, - ОПУ
В ходе визита президента Владимира Зеленского в США запланирован ряд встреч на восточном и западном побережьях страны
Об этом сообщает Офис президента.
Президент Украины Владимир Зеленский с женой прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.
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"В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате "один на один" и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими высокопоставленными лицами", - говорится в сообщении.
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Во время визита стороны подпишут ряд документов.
"Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на восточном и западном побережьях США", - добавили в Офисе президента.
- Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с Джо Байденом должна была состояться 30 августа.
- 19 августа стало известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа.
- 29 августа в Белом доме заявили, что встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября .
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