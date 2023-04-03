Зеленский посетит Польшу 5 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Варшаву в среду, 5 апреля
Об этом сообщили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.
"В среду, 5 апреля, мы ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу", – говорится в сообщении.
Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, проживающими в Польше, говорит заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач.
- Напомним, 10 февраля, после ряда визитов в Европе, по дороге в Украину Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой: лидеры обсудили предстоящий саммит НАТО и военную помощь.
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