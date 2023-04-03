Об этом сообщили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды.

"В среду, 5 апреля, мы ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу", – говорится в сообщении.

Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретится с поляками и украинцами, проживающими в Польше, говорит заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач.