Зеленский посетит Нидерланды, - СМИ

Об этом сообщает NOS.NL

По информации источника, Зеленский уже направляется в Нидерланды правительственным самолетом страны. В МИДе пока не комментируют ситуацию. Президент Украины должен приземлиться в Нидерландах сегодня вечером.

Согласно программе, завтра Владимир Зеленский выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Иностранцы также отметили, что это одна из немногих его поездок за пределы Украины с 24 февраля 2022 года.