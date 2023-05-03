Зеленский посетит Нидерланды, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Финляндию, теперь направляется в Нидерланды
Об этом сообщает NOS.NL
По информации источника, Зеленский уже направляется в Нидерланды правительственным самолетом страны. В МИДе пока не комментируют ситуацию. Президент Украины должен приземлиться в Нидерландах сегодня вечером.
Согласно программе, завтра Владимир Зеленский выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".
Иностранцы также отметили, что это одна из немногих его поездок за пределы Украины с 24 февраля 2022 года.
- В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой Саули Ниинио он обсудил вопрос усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
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