Об этом глава государства написал в телеграмме .

"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость та ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только Победы!", - поблагодарил президент пограничных служб.

Глава государства рассказал , что во время совещания были обсуждены обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация безопасности в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.

"Заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области", - рассказал Зеленский.