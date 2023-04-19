Зеленский посетил украинско-белорусскую границу
В среду, 19 апреля, Владимир Зеленский прибыл в Волынскую область, где посетил границу Украины с Беларусью и Польшей, а также провел совещание
Об этом глава государства написал в телеграмме .
"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните мощь, справедливость та ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только Победы!", - поблагодарил президент пограничных служб.
Глава государства рассказал , что во время совещания были обсуждены обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация безопасности в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений.
"Заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области", - рассказал Зеленский.
- Владимир Зеленский 18 апреля посетил Полтавщину, где провел совещание по безопасности, социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе.
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