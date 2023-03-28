Об этом идет речь на сайте президента.

Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах. Зеленский также заслушал доклад о порядке обороны и защиты границы Украины в пределах участка ответственности Сумского пограничного отряда. Президент отметил эффективность работы ДПСУ.

Стало известно, что Россия активизировала обстрелы украинского пограничья со своей территории, больше всего страдает Белопольская территориальная громада.

Кроме того, во время визита Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Тростянца от российских оккупантов.

"Наши люди доказали, что это оккупант будет терпеть поражение от нас, от нашего духа, от нашего украинского характера. Это доказали наши люди, наши воины. Доказали те, кто помогал наводить огонь нашим Вооруженным Силам, нашей армии, помогал нашей разведке защищать наше государство ", – сказал глава государства.

В честь годовщины президент вручил ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "Защитнику Отчизны" защитникам города.

Ордена и медали также были вручены работникам Службы безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Зеленский вручил награды четырем гражданским лицам – трое граждан получили ордена "За мужество" ІІІ степени, двое из них были удостоены наград посмертно. Еще одному из отмеченных присвоено почетное звание "Заслуженный работник транспорта Украины".