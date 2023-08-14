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Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступление на Соледарском направлении

14 августа, 2023 понедельник
18:42
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на Донетчине посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар"

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко 92--й отдельной механизированной бригаді имени кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Президент заслушал доклады об оперативной ситуации на участках ответственности бригад и особенностях применения разных видов вооружения. Комбриги и комбаты рассказали Зеленскому об их потребностях в вооружении, боеприпасах и технике, в частности, во фронтовых системах ПВО и различных видах беспилотников.

Также с комбригами и комбатами военных соединений обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады в отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", – сказал Зеленский

В частности, как сообщают в ОПУ, обсудили вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширение возможностей командиров по руководству личным составом, упрощение бюрократических процедур в армии, среди прочего – в процессе комплектации подразделений, а также усовершенствование работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий.

Президент Украины в пятницу, 11 августа, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт

В Генштабе ВСУ сообщали, что на фронте в течение 13 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло более 30 боевых столкновений. За сутки войны Россия потеряла 530 солдат, 19 боевых бронемашин и 9 дронов.

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