Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", - написал он.

Также Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они вместе посетили Днепровскую ГЭС.

"Сегодня в городе Запорожье состоялся насыщенный обмен информацией о защите Запорожской АЭС и ее персонала", - написал Гросси.

Он заверил, что МАГАТЭ будет поддерживать ядерные объекты в Украине.

Позже Зеленский сообщил, что посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье" и вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС.

Также Зеленский провел рабочее совещание по ситуации на Запорожье, в частности, о готовности военных и обеспечении потребностей внутренних переселенцев.

"Заслушал информацию от областного руководства Службы безопасности и Национальной полиции Украины", – написал он.

Кроме того, президент посетил военный госпиталь, где раздал награды раненым защитникам.

"Глава государства также ознакомился с работой медицинского учреждения, осмотрел приемное и хирургическое отделение. Владимир Зеленский встретился с военными медиками, работающими в этом госпитале", - рассказали в пресс-службе президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил медиков за спасение жизней.