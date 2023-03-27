Зеленский прибыл в Запорожье: посетил позиции Сил обороны и встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
Президент Владимир Зеленский 27 марта посетил позиции Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении и поблагодарил их за защиту городов от российских оккупантов
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим", - написал он.
Также Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они вместе посетили Днепровскую ГЭС.
"Сегодня в городе Запорожье состоялся насыщенный обмен информацией о защите Запорожской АЭС и ее персонала", - написал Гросси.
Он заверил, что МАГАТЭ будет поддерживать ядерные объекты в Украине.
Позже Зеленский сообщил, что посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье" и вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС.
Также Зеленский провел рабочее совещание по ситуации на Запорожье, в частности, о готовности военных и обеспечении потребностей внутренних переселенцев.
"Заслушал информацию от областного руководства Службы безопасности и Национальной полиции Украины", – написал он.
Кроме того, президент посетил военный госпиталь, где раздал награды раненым защитникам.
"Глава государства также ознакомился с работой медицинского учреждения, осмотрел приемное и хирургическое отделение. Владимир Зеленский встретился с военными медиками, работающими в этом госпитале", - рассказали в пресс-службе президента.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил медиков за спасение жизней.
- 22 марта Зеленский посетил передовую на Бахмутском направлении и наградил украинских военных.
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