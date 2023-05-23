Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области и наградил морпехов в день профессионального праздника
Возвращаясь с заграничного визита, Президент Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области
Об этом идет речь на сайте Президента Украины.
Президент пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах. Владимир Зеленский подчеркнул, что морская пехота – это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию бойцов, всегда демонстрирующих скорость, решительность и результат.
По словам Главы государства, с начала российской агрессии военные части и подразделения морской пехоты надежно удерживают оборону на наиболее ответственных участках фронта, профессионально и уверенно уничтожая захватчиков.
"Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", – заявил Президент.
Как рассказал Владимир Зеленский, будут сформированы новые бригады, снабженные современной техникой и оружием.
Президент также вручил государственные награды. Так, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" полковнику Юрию Андриенко и полковнику Николаю Паласу.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также встретился с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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