Об этом идет речь на сайте Президента Украины.

Президент пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах. Владимир Зеленский подчеркнул, что морская пехота – это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию бойцов, всегда демонстрирующих скорость, решительность и результат.

По словам Главы государства, с начала российской агрессии военные части и подразделения морской пехоты надежно удерживают оборону на наиболее ответственных участках фронта, профессионально и уверенно уничтожая захватчиков.

"Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", – заявил Президент.

Как рассказал Владимир Зеленский, будут сформированы новые бригады, снабженные современной техникой и оружием.

Президент также вручил государственные награды. Так, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" полковнику Юрию Андриенко и полковнику Николаю Паласу.