Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", - сказал Зеленский.

Память погибших защитников почтили минутой молчания.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.