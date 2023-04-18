Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке
Во вторник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области
Об этом сообщает Офис президента.
Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.
"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", - сказал Зеленский.
Память погибших защитников почтили минутой молчания.
Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.
Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.
- Из прифронтовой Авдеевки удалось вывезти еще двух детей - двухлетнего мальчика и девочку, которая ходит в шестой класс школы.
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