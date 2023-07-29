Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении

Об этом он написал в телеграме.

На передовых позициях ССО президент поздравил бойцов с профессиональным праздником. Также он заслушал доклад командира и пообщался с военными.

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"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь!" - написал Зеленский.