Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении
В субботу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских спецназовцев на Бахмутском направлении и поздравил бойцов Сил специальных операций с их профессиональным днем
Об этом он написал в телеграме.
На передовых позициях ССО президент поздравил бойцов с профессиональным праздником. Также он заслушал доклад командира и пообщался с военными.
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"Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь!" - написал Зеленский.
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