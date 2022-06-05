Зеленский посетил передовые позиции и встретился с переселенцами на Запорожье

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны", - говорится в сообщении.

Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил награды и подарки. Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания.

"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя!" – сказал президент.

Также президент посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.

"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить со своим домом. Лучше, чем дома, нет нигде", - сказал президент.

Также он заверил, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой. Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к Зеленскому с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

"Можно найти новые правовые механизмы с учетом обстоятельств. Если вы предложите, можем также произвести и определенные законодательные изменения", – предложил президент.

Также он подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, смогут получить жилье, и подарил детям, проживающим в профилактории, планшеты.

Боец ТрО Запорожья Константин Денисов убежден , что оккупанты на временно оккупированном Запорожье делают все то, что делали с 2014 года в так называемых ДНР и ЛНР. Кроме того, в Запорожье продолжаются активные боевые действия.

Сергей Лышенко, волонтер, депутат Запорожского облсовета рассказал , что враг не ведет активных наступательных действий, но продолжает наносить артиллерийские удары по городам и селам Запорожья.

Россия распространяет фейки о якобы отключении Украиной оккупированных территорий от связи.

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