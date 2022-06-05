Зеленский посетил передовые позиции и встретился с переселенцами на Запорожье
Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на линии обороны на Запорожье. Также он пообщался с вынужденно перемещенными людьми из Мариуполя
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны", - говорится в сообщении.
Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил награды и подарки. Собравшиеся почтили память погибших защитников минутой молчания.
"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, которые вас поддерживают. Берегите себя!" – сказал президент.
Также президент посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.
"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить со своим домом. Лучше, чем дома, нет нигде", - сказал президент.
Также он заверил, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой. Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. Они обратились к Зеленскому с просьбой помочь в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.
"Можно найти новые правовые механизмы с учетом обстоятельств. Если вы предложите, можем также произвести и определенные законодательные изменения", – предложил президент.
Также он подчеркнул, что все люди, потерявшие свои дома, смогут получить жилье, и подарил детям, проживающим в профилактории, планшеты.
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