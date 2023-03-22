Об этом информируют на сайте главы государства .

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал Зеленский.

Глава страны заслушал доклады о ситуации и ходе боевых действий на Бахмутском направлении, пообщался с военнослужащими и поблагодарил их.

Президент государства вручил украинским защитникам награды.

Орден "Золотая Звезда" от Зеленского получил артиллерист капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. воин участвует в борьбе против вооруженной агрессии России. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами во время освобождения города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники.

Минутой молчания почтили память павших защитников Украины.