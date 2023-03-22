Зеленский посетил передовую на Бахмутском направлении и наградил украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении и наградил защитников
Об этом информируют на сайте главы государства .
"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – сказал Зеленский.
Глава страны заслушал доклады о ситуации и ходе боевых действий на Бахмутском направлении, пообщался с военнослужащими и поблагодарил их.
Президент государства вручил украинским защитникам награды.
Орден "Золотая Звезда" от Зеленского получил артиллерист капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 г. воин участвует в борьбе против вооруженной агрессии России. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами во время освобождения города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники.
Минутой молчания почтили память павших защитников Украины.
- 22 марта президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.1
Покупка 38.1Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное