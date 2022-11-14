Зеленский посетил освобожденный Херсон, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и встретился с украинскими военными
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 14 ноября, во время визита в освобожденный от российских оккупантов Херсон, Зеленский встретился с украинскими военными.
"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны. Мы продвигаемся вперед", - сказал президент Украины в Херсоне.
Он также поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
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