Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 14 ноября, во время визита в освобожденный от российских оккупантов Херсон, Зеленский встретился с украинскими военными.

"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны. Мы продвигаемся вперед", - сказал президент Украины в Херсоне.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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