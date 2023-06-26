Зеленский посетил Донбасс и наградил бойцов, отличившихся на Бахмутском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, во время которой посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отличившихся в тяжелых боях на Бахмутском направлении
Об этом сообщили в офисе президента.
Во время визита Зеленский пообщался с командующим ОСУВ "Хортица" генерал-полковником Александром Сырским, об актуальной обстановке на Бахмутском направлении и перспективах ее развития. Президент также провел разговор с военнослужащими и вручил им государственные награды.
"Уважаемые наши герои, имею честь сегодня быть здесь и прежде всего поблагодарить вас за защиту нашего государства, суверенитета, наших семей, детей, нашей родной Украины. Хочу вам поблагодарить, наградить всех вас и пожать руку с большой благодарностью вам, вашим семьям, вашим родителям за то, что вы у нас такие есть", - сказал Зеленский.
Фото: president.gov.ua
Он также пожелал воинам здоровья и победы. Кроме того, отметил, что Украина гордится каждым из них и все в государстве понимают, что они делают самую сложную работу.
"Украина гордится каждым из вас. Вы – крутые, крепкие. Наши настоящие украинцы. И все в государстве, кто не на фронте, прекрасно понимают, что вы делаете сегодня самую сложную работу. И все знают, что восточное направление – очень сложное, здесь горячее "Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы", - подчеркнул президент.
Фото: president.gov.ua
Так, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ. Он во время прохождения военной службы вместе с подчиненными уничтожил десятки единиц российской техники и более ста вражеских военных. Также Олива не раз отказывался от госпитализации после ранений и оставался на поле боя вместе с собратьями.
- 26 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.
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