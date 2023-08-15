Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении
Во вторник, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский продолжил встречи с нашими защитниками, ведущими наступательные действия на Мелитопольском направлении
Об этом информирует Офис президента .
Президент встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и посетил бригады, в том числе 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины
"Бригада участвовала в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков близ Харькова. Сейчас воины бригады ведут наступательные действия на Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы", - комментирует украинский лидер.
Командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", выполняющей боевые задания на Ореховском направлении, тоже встречал Зеленского.
"Актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности - обсуждаем и держим все под контролем. Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу крепость", - подчеркнул президент.
Также Зеленский побывал в расположении 117-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады. Он посетил и передовые пункты управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й отдельной механизированной бригады.
Президент обсудил с командирами ход боевых действий на фронте и проблемные вопросы их подразделений. Они отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы, фронтовых систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. Также обсуждались вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.
"Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!" – написал Зеленский.
- 14 августа президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар" и стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым бойцам на Бахмутском направлении.
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