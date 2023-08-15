Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении

Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении

15 августа, 2023 вторник
17:23
Война с Россией

Во вторник, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский продолжил встречи с нашими защитниками, ведущими наступательные действия на Мелитопольском направлении

Об этом информирует Офис президента .

Президент встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и посетил бригады, в том числе 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины

"Бригада участвовала в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков близ Харькова. Сейчас воины бригады ведут наступательные действия на Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы", - комментирует украинский лидер.

Командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", выполняющей боевые задания на Ореховском направлении, тоже встречал Зеленского.

"Актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности - обсуждаем и держим все под контролем. Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу крепость", - подчеркнул президент.

Также Зеленский побывал в расположении 117-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады. Он посетил и передовые пункты управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й отдельной механизированной бригады.

Президент обсудил с командирами ход боевых действий на фронте и проблемные вопросы их подразделений. Они отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы, фронтовых систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. Также обсуждались вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

"Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!" – написал Зеленский.

  • 14 августа президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар" и стабилизационный пункт, оказывающий помощь раненым бойцам на Бахмутском направлении.
Президент Украины
Мелитополь
военные силы Украины
Запорожская область
Военные новости
Владимир Зеленский
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"
13 августа, 2023 воскресенье
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
Роман Костенко
14 августа, 2023 понедельник
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення
14 августа, 2023 понедельник
Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы за госпредательство
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
20:20
Партнерский материал
"Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то виноваты?
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:25
В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
18:07
Обзор
Бьют в сердце противника: характеристики и особенности дальнобойных ракет Taurus. Их могут передать Украине
18:04
OPINION
В воронке войны
18:01
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
17:58
Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые
17:47
В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
17:12
Нафтогаз
Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза
17:12
Эксклюзив
После сентябрьских выборов: экс-руководитель ГУР Кондратюк спрогнозировал, сколько россиян планирует мобилизовать РФ
17:09
В преддверии сессии Генассамблеи ООН Кулеба обсудил партнерство с главами МИД Руанды, Кении и Малави
16:57
Керамика V тысячелетия до н. э., монеты, стеклянные бомбы: после подрыва РФ Каховской ГЭС археологи нашли на Хортице сотни древностей
16:56
Более 38 часов в море: в Индонезии спасли австралийских серфингистов, считавшихся пропавшими без вести
16:55
Эксклюзив
"Россиянам не светит": эксперт Defense Express объяснил, почему у Купянска РФ терпит стратегическое поражение
16:45
Новости компаний
Женщины в горном деле: как Ferrexpo укрепляет гендерное равенство
16:28
Экс-президенту США Трампу объявили четвертое уголовное обвинение
16:26
Обновлено
Новая операционная модель: Фонд Сороса опроверг информацию о сворачивании деятельности в ЕС
16:24
Российская армия обстреляла Новодмитровку на Херсонщине: ранен мужчина
16:14
Эксклюзив
Наибольший за 30 лет: в Варшаве прошел парад польской армии
16:11
Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн
16:08
OPINION
Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией
16:05
Twitter
Поддерживали ВСУ: соцсеть X заблокировала аккаунт украинского фестиваля Indie Cup, организаторы обратились к пользователям
15:48
ЗАЭС
Оккупанты в Энергодаре похитили еще одного работника Запорожской АЭС
15:48
Российские ракеты Х-101, изготовленные в этом году, содержат около 30 иностранных микросхем, - Ермак
15:37
Николов: Скандальное расследование New York Times – "заказуха", чтобы сорвать поставки оружия в Украину
15:34
Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам
15:03
Эксклюзив
ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Роботиного, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
15:00
Сухо, солнечно и жарко, местами вечерние дожди: прогноз погоды на 16 августа от Наталки Диденко.
14:56
У митрополита УПЦ МП Павла Лебидя диагностировали инфаркт миокарда, - адвокат
14:43
Эксклюзив
Богдан Буткевич
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
14:31
Белорусские пропагандисты, судьи, чиновники и компании: НАПК пополнило перечень кандидатов на санкции
14:22
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
14:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV