Об этом информирует Офис президента .

Президент встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и посетил бригады, в том числе 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины

"Бригада участвовала в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении сел и поселков близ Харькова. Сейчас воины бригады ведут наступательные действия на Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы", - комментирует украинский лидер.

Командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", выполняющей боевые задания на Ореховском направлении, тоже встречал Зеленского.

"Актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности - обсуждаем и держим все под контролем. Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу крепость", - подчеркнул президент.

Также Зеленский побывал в расположении 117-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады. Он посетил и передовые пункты управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й отдельной механизированной бригады.

Президент обсудил с командирами ход боевых действий на фронте и проблемные вопросы их подразделений. Они отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы, фронтовых систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. Также обсуждались вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

"Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!" – написал Зеленский.