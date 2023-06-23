Зеленский поручил Залужному срочно уволить начальника Одесского военкомата
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым
Об этом Зеленский написал в телеграме.
"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - пишет президент Украины.
Владимир Зеленский также дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.
"Чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", - пишет Зеленский.
Что известно о Евгении Борисове
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .
По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.
Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.
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