Зеленский поручил Залужному срочно уволить начальника Одесского военкомата

Об этом Зеленский написал в телеграме.

"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - пишет президент Украины.

Владимир Зеленский также дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

"Чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", - пишет Зеленский.

Что известно о Евгении Борисове

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .

По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.