Зеленский поручил Залужному проверить информацию о нехватке средств индивидуальной защиты в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного провести проверки из-за проблем с обеспечением армии
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными Силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты", - отметил президент.
По его словам, получаемые им доклады существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.
"Я ожидаю проверки логистики в армии - проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", - подытожил Зеленский. .
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