Зеленский поручил Залужному проверить информацию о нехватке средств индивидуальной защиты в ВСУ

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными Силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты", - отметил президент.

По его словам, получаемые им доклады существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.

"Я ожидаю проверки логистики в армии - проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", - подытожил Зеленский. .