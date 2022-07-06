Зеленский поручил Залужному отменить порядок получения разрешений на передвижение военнообязанных
Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки
Об этом сообщает Украинская Правда , РБК-Украина и Украина 24 со ссылками на источники в Офисе президента Украины.
Отмечается, что на заседании с военными президент Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.
Зеленский отметил, что субъектом формирования государственной политики в этом отношении является Министерство обороны Украины, а ограничивать конституционные права украинцев во время военного положения может правительство своими актами.
"Президент поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны", - рассказал проинформированный источник.
- Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ сообщил , что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения
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