Зеленский поручил согласовать с международными партнерами вопрос ограничений для людей из списка олигархов, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм взаимодействия с международными партнерами в отношении людей из реестра олигархов
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua.
"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - сказал Малюска.
Министр добавил, что статус олигарха "автоматически приведет" к проблемам с ведением бизнеса за границей.
- Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.
- Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.
- 1 декабря Андрей Ермак заявил, что называть кого-то олигархом можно будет после появления реестра , который сформируют через полгода.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена.
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