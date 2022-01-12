Зеленский поручил согласовать с международными партнерами вопрос ограничений для людей из списка олигархов, - Малюська

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает LB.ua.

"Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - сказал Малюска.

Министр добавил, что статус олигарха "автоматически приведет" к проблемам с ведением бизнеса за границей.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов может попасть около пяти народных депутатов, но их имена не назвал.

1 декабря Андрей Ермак заявил, что называть кого-то олигархом можно будет после появления реестра , который сформируют через полгода.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена.