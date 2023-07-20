Зеленский поручил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко

Об этом Зеленский заявил 20 июля во время ежедневного обращения, сообщает Офис президента .

По словам президента, он говорил сегодня со Шмигалем бюджетные расходы и подчеркнул, что максимум государственных ресурсов должен идти на оборону.

"Очевидно. А каждый проект, который может быть реализован с помощью внебюджетных ресурсов, должен быть реализован с помощью именно внебюджетных ресурсов. Это касается разных сфер, и, в частности, области культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас имеем другие приоритеты. Находите внебюджетные средства", - призвал Зеленский.

Он отметил, что предложил главе правительства два шага.

"Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - рассказал Зеленский.

Он также обратился ко всем представителям местных властей.

"Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут - сначала победа", - подчеркнул Зеленский.