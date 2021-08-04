Зеленский поручил СБУ и МВД защитить всех белорусов в Украине, которые выступают против режима Лукашенко

Об этом сообщает Офис президента .

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать алгоритм оценки рисков, а также систему ответов на эти риски", - сказал президент.

В ОП добавили, что определен перечень белорусов, по которым уже начали осуществлять оценку рисков, сопровождение их пребывании в Украине и охрану

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав ее как умышленное убийство