Зеленский поручил СБУ и МВД защитить всех белорусов в Украине, которые выступают против режима Лукашенко
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить риски и обеспечить защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение года и которым может угрожать опасности из-за политической или общественной деятельности
Об этом сообщает Офис президента .
"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать алгоритм оценки рисков, а также систему ответов на эти риски", - сказал президент.
В ОП добавили, что определен перечень белорусов, по которым уже начали осуществлять оценку рисков, сопровождение их пребывании в Украине и охрану
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