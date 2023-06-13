Об этом сообщает Офис президента.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, начавшего неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что оккупанты прибегают к убийствам, пыткам и изнасилованиям мирных жителей, геноциду, уничтожению гражданской инфраструктуры и незаконной аннексии территорий.

Зеленский подчеркнул, что в случае отсутствия наказания РФ за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и ни одна страна больше не будет чувствовать себя защищенной.

Проект резолюции должен быть скоординирован с позицией партнеров. Кроме того, на совещании по созданию спецтрибунала принято решение проанализировать механизм его формирования путем подписания странами-партнерами соответствующего международного соглашения.

При этом для государств, не участвующих в создании спецтрибунала, останется возможность поддерживать его деятельность и признавать решения.

Ранее, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что идею создания спецтрибунала для РФ поддержали 38 стран.