Зеленский поручил провести 20 августа заседание СНБО

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в комментарии Укринформу .

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседания СНБО Украины", - говорится в сообщении

О его времени и месте будет сообщено дополнительно.

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