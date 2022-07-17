Зеленский поручил премьеру активизировать конкурс для избрания главы НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что срок полномочий предыдущего руководителя НАБУ завершился, и он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю организовать конкурс для избрания нового руководителя
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
"Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура по отбору нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - сказал он.
Зеленский сказал, что работники антикоррупционной инфраструктуры работают "и в таких условиях", однако отметил важность назначения руководителя.
"Я знаю, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в это время, и в таких условиях выполняют свои обязанности. Более того, они участвуют и в обороне нашего государства. В частности, семь работников НАБУ были отмечены государственными наградами после 24 февраля. Однако полон функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен", - добавил он.
- 17 июня в Еврокомиссии озвучили список требований к Украине на пути к членству в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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