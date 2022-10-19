Зеленский поручил правительству создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов и поселков

Об этом сообщает Офис президента.

Там отметили, что участники встречи обсудили меры по ликвидации последствий при выведении из строя энергосистемы Украины.

"Кроме того, рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины, а также необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста России. Были обсуждены сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время вероятной угрозы разной степени опасности. Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами относительно оборудования для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии.

"Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", – добавили в Офисе президента.

Напомним, существенные повреждения: 19 октября несколько энергетических объектов ДТЭК подверглись обстрелам

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