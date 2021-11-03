Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки бизнеса при усилении карантина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса в "красных" зонах карантинных ограничений
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, Зеленский предложил Кабмину представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, соблюдающего санитарно-эпидемические нормы, введенные в связи с пандемией COVID-19, в том числе в регионах с "красным" уровнем эпиднебезопасности.
Следовательно, правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений. В частности, эти программы должны предусматривать льготы по аренде помещений, кредитованию и оплате коммунальных услуг.
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