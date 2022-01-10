Зеленский поручил правительству разработать программу для выплаты тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 несовершеннолетним

Об этом идет речь на сайте президента.



"Президент поставил правительству задачу разработать программу выплаты 1 тыс. грн несовершеннолетним, которые вакцинировались от COVID-19", - сообщили в ОП.



Во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы еПоддержка.



По его словам, в настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе, на соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн.



В ОП добавили, что идет разработка порядка введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей в возрасте от 60 лет.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект еПоддержка по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.

С 10 января выплату за вакцинацию можно получить на пластиковую карту.

С начала действия программы выплат за вакцинацию еПоддержка украинцы уже потратили более 1 млрд грн.