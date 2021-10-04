Зеленский поручил правительству активизировать информационную кампанию о важности вакцинации
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения (МЗ) и Министерству информационной политики активизировать информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Зеленского.
Президент напомнил о необходимости активизации Министерством здравоохранения и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.
"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.
Кроме того, по поручению президента Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к этой информкампании Укрпочты и представителей бизнеса.
По данным Офиса президента, сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%.
В целом, отметили в пресс-службе, за прошедшую неделю сделано 722 тыс. прививок. В частности, по состоянию на 2 октября средний показатель вакцинированных в органах госслужбы составляет 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок. Вакцинировано более 7,1 млн человек, из которых 5,8 млн - двумя дозами.
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