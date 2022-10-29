Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова

Ответ был опубликован на сайте президента.

В тексте петиции отмечают, что Геннадий Труханов активно демонстрирует свою лояльность российским захватчикам. В частности, мэр Одессы саботирует демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову, а также распространяет дезинформацию об "основании россиянами города и совместной с ними истории".

Кроме того, автор петиции утверждает, что Труханов за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма, а также то, что мэр Одессы имеет гражданство России.

В своем ответе на это Владимир Зеленский напомнил, что по закону человек не считается виновным, пока нет соответствующего приговора суда. Также мэр города может сложить свои полномочия исключительно в рамках закона.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что человек все же может утратить гражданство Украины. Это возможно при условии, что она имеет гражданство другой страны.

Однако, по словам Зеленского, правовая оценка действий Геннадия Труханова возможно привлечение его к уголовной ответственности, снятие с должности и лишение гражданства не входит в конституционные полномочия Президента Украины. В этой связи он направил письма СБУ и МВД с поручением проверить деятельность Труханова.

19 сентября стало известно, что Труханов считает, что в городе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb