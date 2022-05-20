Зеленский поручил Минобразования позаботиться об абитуриентах и контрактниках с оккупированных территорий

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 19 мая.

"Во-первых, поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Во-вторых, поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые находятся в контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях очень сложно. Государство должно помочь. Поэтому ожидаю министра, правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений", - отметил Владимир Зеленский.

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