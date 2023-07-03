Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательства над Саакашвили и договориться о его возвращении в Украину. Различные операции по спасению также предлагали и партнеры в координации с Украиной.

Однако сегодня Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Украину, выразить ему решительный протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михеила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров - обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность" , – подчеркнул Зеленский.