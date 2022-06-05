Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет пиротехники во время военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения
Об этом говорится в ответе президента на петицию на сайте ОП.
"Благодарен автору петиции за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев. В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного состояния, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях , где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью", - говорится в ответе.
Он считает, что применение пиротехники во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне.
Зеленский передал петицию о запрете использования пиротехнических изделий правительству, чтобы там отреагировали на нее.
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