Об этом говорится в ответе президента на петицию на сайте ОП.

"Благодарен автору петиции за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев. В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного состояния, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях , где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью", - говорится в ответе.

Он считает, что применение пиротехники во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне.

Зеленский передал петицию о запрете использования пиротехнических изделий правительству, чтобы там отреагировали на нее.