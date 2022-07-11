Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на петицию о введении обязательного экзамена на приобретение украинского гражданства, набравшего более 26 тыс. голосов из необходимых 25 тыс.

"...Я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – отметил Зеленьский в ответе.

Зеленский также отметил, что такие изменения потребуют законодательного урегулирования.

Автор петиции предлагает внедрить обязательный экзамен для получения гражданства Украины, включающего тесты по украинскому языку, по истории Украины, по знанию Конституции Украины, а также к знанию Государственного Гимна Украины.

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