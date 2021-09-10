Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" реставрировать костел Святого Николая в Киеве
Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве
Об этом говорится в письме Зеленского к премьер-министру Дениса Шмыгалю, который опубликовали на сайте Офиса президента .
"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшему от пожара и установления там нового органа", - отметил Зеленский в письме.
Президент отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.
Зеленский также обратил внимание Шмыгаля на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки"
О результатах работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.
- Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.
- 4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.
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