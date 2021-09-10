Зеленский поручил Кабмину "безотлагательно" реставрировать костел Святого Николая в Киеве

Об этом говорится в письме Зеленского к премьер-министру Дениса Шмыгалю, который опубликовали на сайте Офиса президента .

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшему от пожара и установления там нового органа", - отметил Зеленский в письме.

Президент отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

Зеленский также обратил внимание Шмыгаля на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки"

О результатах работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.

4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.