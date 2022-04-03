Зеленский: настало время сделать все, чтобы военные преступления россиян стали последним проявлением такого зла на Земле
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать специальную Книгу палачей, чтобы больше в мире не повторялись зверства войны
Об этом говорится в описании к вечернему видеообращению президента Украины.
"Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан", - написал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал зверства, которые совершили российские оккупанты в Буче, посоветовав российским матерям посмотреть, каких "уродов они вырастили". Уже 410 тел убитых мирных жителей Киевщины отправлены на экспертизу
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